Экономическая делегация РК посетит Венгрию, Польшу и Словакию

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В период с 17 по 21 апреля экономическая делегация РК во главе с первым заместителем министерства промышленности, торговли и энергетики Чан Ён Чжином посетит Венгрию, Польшу и Словакию. В прошлом году товарооборот РК с Польшей составил 8 млрд 950 млн долларов, а с Венгрией – 6 млрд 960 млн долларов. В Словакии, находящейся в центре Европы, работают около 70 южнокорейских компаний. Kia с 2025 года планирует начать там производство электромобилей. В ходе визита в Венгрию планируется подписать соглашение о рамочной программе содействия торговле и инвестициям. Это будет первое подобное соглашение, подписанное Сеулом с европейской страной. В Польше будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере промышленного строительства и обороны, а в Словакии - в автомобильной промышленности и энергетике. Южнокорейская делегация призовёт правительства всех трёх стран отменить квоты на импорт южнокорейской стали, введённые Евросоюзом в июле 2018 года.