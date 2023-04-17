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Экономика

РК на первом месте в мире по плотности роботов

Write: 2023-04-17 15:59:33Update: 2023-04-17 19:01:49

Photo : KBS News

По состоянию на 2021 год, на производственных площадках по всему миру работали 3,5 млн промышленных роботов. В РК плотность роботов, то есть, их количество в расчёте  на 10 тыс. рабочих, достигло тысячи, что более чем в семь раз превышает среднемировой показатель. Об этом сообщили 17 апреля в информационной программе телерадиокомпании KBS. В рейтинге плотности роботов РК занимает первое место в мире второй год, далее следуют Китай и Сингапур. Внедрение роботов на промышленных объектах – один из основных способов решения проблемы быстро сокращающейся рабочей силы. Инженер компании Samsung Heavy Industries нажимает кнопку, и робот начинает сварку деталей. Рабочее пространство узкое, а длина сварки большая, что доставляло многочисленные неудобства рабочим, и их заменили роботы. Роботы, оснащённые функцией предотвращения столкновений, могут работать без страховочных приспособлений, поэтому эффективность работы увеличилась в пять раз. Об этом рассказал в интервью KBS директор исследовательского центра производственных технологий компании Samsung Heavy Industries Чхве Ду Чжин.  Компания-производитель корпусов для электрических деталей Speefox раньше испытывала трудности в найме рабочих. После того, как в производственный процесс были внедрены роботы, 75% операцией удалось автоматизировать. Это позволило уменьшить количество необходимой рабочей силы, одновременно повысив эффективность производства. Компания начинает внедрять четырёхдневную рабочую неделю. 
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