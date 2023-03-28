Hyundai Motor и Kia не получат налоговый вычет от США

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17 апреля правительство США объявило 16 моделей электромобилей, при покупке которых будет предоставляться налоговый вычет до 7.500 долларов в рамках Акта об инфляции. Данный закон нацелен на поддержку американского рынка электромобилей путём предоставления субсидий и льгот компаниям, производящим продукцию на территории США. Электромобили Hyundai Motor и Kia не вошли в список машин, подпадающих под субсидии, поскольку они производятся в РК. Для того, чтобы получить налоговый вычет в размере 3.750 долларов, не менее половины компонентов аккумуляторной батареи для электромобиля должны быть произведены или собраны в Северной Америке. Либо не менее 40% сырья для аккумуляторов должно быть добыто или обработано в Северной Америке или странах, с которыми у США действуют соглашения о свободной торговле. Новые требования к аккумуляторным батареям значительно сократили количество автомобилей, подпадающих под льготы. В списке главным образом американские модели, в том числе, Tesla Model 3 Performance, Chevrolet Bolt и Ford F-150 Lightning. Помимо Hyundai Motor и Kia, в него не вошли электромобили компаний Германии и Японии, которые не имеют производственных мощностей в Северной Америке.