Глава МИД РК встретился с замгенсека ООН

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17 апреля в Сеуле состоялась встреча министра иностранных дел РК Пак Чина с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Глава южнокорейского МИД призвал ООН играть более активную роль в возвращении Пхеньяна к диалогу о денуклеаризации. Он отметил важность единых действий мирового сообщества в условиях беспрецедентной ракетной активности Пхеньяна, продолжающейся с прошлого года. Розмари Ди Карло в ответ отметила, что генсек ООН Антониу Гутерриш всегда поддерживал усилия Сеула по установлению мира на Корейском полуострове. В ходе состоявшейся в тот же день встречи с Розмари Ди Карло министр по делам воссоединения РК Квон Ён Сэ напомнил о стремлении Сеула решать все проблемы путём диалога. Он отметил, что южнокорейское правительство придаёт важное значение не только денуклеаризации Севера, но и решению проблемы прав человека.