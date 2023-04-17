В РК высокие темпы изменения климата

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Темпы изменения климата в РК выше средних мировых показателей. Об этом говорится в докладе, составленном министерством экологии РК по рекомендации секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В документе излагаются данные о выполнении условий конвенции. В нём говорится, в частности, что в период с 1912 по 2020 год среднегодовая температура воздуха в стране выросла на 1,6 градуса. При этом мировой показатель в среднем 1,09 градуса. В период с 1968 по 2017 год температура воды в море выросла на 1,23 градуса. Это в 2,6 раза выше среднемирового показателя. Кроме того, с 1989 по 2018 год уровень моря вырос на 2,97 мм. Это на 1,2 мм выше, чем среднемировой рост. Одновременно в РК отмечается частое возникновение таких природных явлений как проливные дожди, сильная жара, высокая температура зимой, а также сильные холода. С 2012 по 2021 год экономический ущерб, вызванный природными катаклизмами, составил около 3 млрд долларов. Затраты на ликвидацию последствий в 2-3 раза превышают сумму ущерба.