Samsung Electronics - лидер мирового рынка смартфонов

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В первом квартале текущего года компания Samsung Electronics вернула себе лидерство на мировом рынке смартфонов. Доля южнокорейского производителя составила 22%, а его ближайшего конкурента Apple – 21%. За год разница между двумя компаниями сократилась с 6% до 1%. Как утверждают аналитики из независимой аналитической компании Canalys, Samsung Electronics является единственной из крупных компаний, которая сумела улучшить показатели по сравнению с предыдущим кварталом. В целом мировой рынок смартфонов сокращается пятый квартал подряд. По итогам первого квартала он уменьшился на 12% по сравнению с тем же периодом 2022 года. По мнению экспертов, пока трудно прогнозировать восстановление спроса на смартфоны. В ближайшем будущем возможно улучшение показателей продаж благодаря развитию сети 5G и распространению новых складных телефонов.