Роман Чхон Мён Гвана «Кит» поборется за Букеровскую премию

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Роман южнокорейского писателя Чхон Мён Гвана под названием «Кит» вошёл в окончательный список номинантов Букеровской премии 2023 года. Об этом стало известно 18 апреля, когда имена автора и переводчика на английский язык Ким Чжи Ён появились на официальном сайте премии. Роман «Кит» стал четвёртым по счёту литературным произведением из РК, номинированным на данную литературную премию. Вместе с романом «Кит» в шорт-лист попали ещё пять произведений, ранее включённых в длинный список номинантов. Это «Времеубежище» болгарского прозаика и поэта Георги Господинова, «Скала» испанки Эвы Бальтасар, «Мертворожденная» мексиканки Гуадалупе Неттель, «Стой прочно» ивуарийца Патрика Арман-Гбака Бреде и «Евангелие от Нового Света» французской писательницы Мариз Конде. Победитель премии будет определён 23 мая в Лондоне.