В Сеуле допускают возможность военной помощи Украине

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Если возникнет ситуация, с которой не сможет смириться мировое сообщество, например, крупномасштабные нападения на мирных жителей, массовые убийства или серьёзные военные преступления, РК не сможет ограничиться только гуманитарной или финансовой поддержкой Украины. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters накануне государственного визита в США. Южнокорейский лидер впервые допустил возможность предоставления Украине помощи в виде летального оружия. Официальный Сеул до сих пор отвергал такую возможность, ссылаясь на законы страны. Коснувшись межкорейских отношений, Юн Сок Ёль заявил, что он не планирует проводить саммит Юга и Севера лишь для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей или в иных политических целях. РК готовит совместные меры с США на случай обострения ситуации на Корейском полуострове и ведёт работу над мощным оружием, способным противостоять внешним угрозам. Тем не менее, Сеул по-прежнему открыт для переговоров с Пхеньяном. Говоря об обострении напряжённости в Тайваньском проливе, южнокорейский лидер отметил, что эта проблема касается не только Китая и Тайваня. Как и северокорейская проблема, она носит глобальный характер.