Bloomberg: Южнокорейская экономика близка к застою

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В условиях сокращения экспорта и импорта южнокорейская экономика близка к застою. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса южнокорейских экономистов, проведённого в период с 11 по 17 апреля. По их мнению, рост отечественного ВВП составил в первом квартале 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это ниже чем рост на 0,3%, который прогнозировали участники предыдущего опроса. Прогноз на второй квартал не изменился, составляя 0,5%. В конце прошлого года был зафиксирован отрицательный рост ВВП. Если во втором квартале ситуация повторится, то это будет указывать на застой. Часть экспертов полагают, что вероятность наступления застоя в ближайшие 12 месяцев составляет 25%. Экономические показатели за первый квартал будут объявлены на следующей неделе. Если экономический рост будет ниже ожидаемого, это укрепит предположения о том, что Банк Кореи приостановит повышение учётной ставки,- отмечает Bloomberg.