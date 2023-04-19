МИД России: Поставки вооружений Украине - враждебный акт

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Любые поставки вооружений Украине будут рассматриваться как «откровенно враждебный антироссийский акт». Об этом заявила 19 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание президента РК Юн Сок Ёля о возможности оказания Украине помощи оружием. В интервью агентству Reuters южнокорейский лидер заявил, что, если возникнет ситуация, с которой не сможет смириться мировое сообщество, например, крупномасштабные нападения на мирных жителей, массовые убийства или серьёзные военные преступления, РК не сможет ограничиться только гуманитарной или финансовой поддержкой Украины. Подобные действия негативно скажутся на двусторонних отношениях и будут учтены при формировании российского подхода к урегулированию ситуации на Корейском полуострове,- предупредила представитель российского МИД. Она также обвинила Запад в попытке втянуть в конфликт всё новые и новые страны. Ранее в тот же день в администрации президента России заявили, что начало поставок южнокорейского вооружения Украине будет означать «определённую стадию вовлеченности» Сеула в конфликт. Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что РК заняла «достаточно недружественную позицию» по отношению к России в связи с ситуацией в Украине, и возможность помощи оружием является её продолжением. В феврале прошлого года Россия включила РК в список недружественных стран за присоединение к западным санкциям. В связи с последними заявлениями президента Юн Сок Ёля высказываются опасения о возможном обострении отношений между двумя странами.