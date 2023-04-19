РК и США создадут «альянс передовых технологий»

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Предстоящий государственный визит президента РК Юн Сок Ёля в США будет сосредоточен на создании между Вашингтоном и Сеулом «альянса передовых технологий». Об этом сообщил 19 апреля журналистам главный секретарь президента по экономическим вопросам Чхве Сан Мок. По его словам, ключевыми словами экономической повестки предстоящего государственного визита станут сотрудничество в восстановлении цепочек поставок в высокотехнологичных отраслях, таких как полупроводниковая промышленность, производство аккумуляторов и электромобилей. Будут обсуждаться также сотрудничество в области передовых наук и технологий, расширение экспорта и привлечение инвестиций. Южнокорейский лидер примет участие в форуме высокотехнологичной промышленности, организованном совместно Федерацией корейских промышленников и Торговой палатой США. Южнокорейского президента будет сопровождать делегация деловых кругов в составе 122 человек. Президент РК посетит Центр космических полётов имени Годдарда при Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), чтобы обсудить сотрудничество в аэрокосмической области. Он побеседует со студентами и исследователями Массачусетского технологического института и станет первым южнокорейским президентом, который выступит в Гарвардском университете.