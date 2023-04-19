В РК работают над новым мощным оружием

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Южнокорейские военные реализуют план создания высокоэффективного оружия, которое станет одним из средств противодействия северокорейской угрозе. Об этом заявил 19 апреля в интервью агентству Reuters президент РК Юн Сок Ёль. Поскольку речь идёт о засекреченных разработках, это вызвало большой интерес. Эксперты предположили, что в своём заявлении глава государства имел в виду оружие, которое находится в разработке. Военные не стали давать конкретных комментариев по этому поводу, отметив лишь, что работа по обеспечению армии новейшими образцами вооружений в рамках противодействия различным угрозам со стороны Севера продолжается непрерывно. В настоящий момент военные активно наращивают арсенал высокоточного оружия, способного поразить ключевые цели в Северной Кореи, в числе которых ядерные и ракетные объекты. Большое внимание уделяется электромагнитному оружию, призванному в случае конфликта подавить работу военных компьютерных систем противника. Ведётся работы по созданию баллистических ракет большой дальности и мощности, предназначенных для поражения штабов и других важных укреплённых объектов. Её боеголовка весит 8-9 тонн. В качестве примера ракет данного класса можно привести «Хёнму-5». Разрабатываются также гиперзвуковые ракеты. Помимо этого, ожидается скорое появление в армии ракеты-перехватчика большой дальности «земля-воздух» L-SAM, которая представляет собой южнокорейский аналог американской системы ПРО THAAD. Это лишь часть разработок, нацеленных на всестороннее укрепление боеготовности армии.