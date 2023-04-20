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Политика

Решение о поставках оружия Украине будет зависеть от России

Write: 2023-04-20 14:13:11Update: 2023-04-20 14:23:02

Решение о поставках оружия Украине будет зависеть от России

Photo : YONHAP News

Решение о представлении Украине помощи в виде поставок летального оружия будет зависеть от дальнейших действий России. Об этом заявил представитель администрации президента РК, комментируя реакцию Москвы на высказывание южнокорейского лидера о возможности оказания Украине помощи оружием. «Российские власти комментируют то, чего не было», поскольку президент Юн Сок Ёль имел в виду всего лишь «возможность поставок оружия в случае крупномасштабных нападений на мирных жителей, массовых убийств или серьёзных военных преступлений»,- отметил представитель администрации. Пока в позиции южнокорейского правительства изменений нет. Оно оказывает Украине исключительно гуманитарную помощь и готово обсудить участие в её послевоенном восстановлении. Между тем, южнокорейское законодательство не предусматривает прямой запрет на поддержку стран, участвующих в боевых действиях,- уточнил он.
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