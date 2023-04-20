Визит президента РК в США состоится с 24 по 29 апреля

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль совершит государственный визит в США в период с 24 по 29 апреля. Об этом сообщил заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Ким Тхэ Хё. Южнокорейский лидер прибудет в Вашингтон 25 апреля и в тот же день посетит Мемориал ветеранов Корейской войны. Южнокорейско-американский саммит состоится в Белом доме 26 апреля. Затем Юн Сок Ёль и его супруга Ким Гон Хи примут участие в торжественном ужине от имени президента США Джо Байдена. 27 апреля Юн Сок Ёль выступит с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса США, после чего встретится с госсекретарём Энтони Блинкеном и вице-президентом Камалой Харрис. На вторую половину дня запланирована встреча с военным руководством США. Вечером того же дня южнокорейский лидер отправится в Бостон, посетит Массачусетский технологический институт и выступит с речью в Гарвардском университете. 29 апреля Юн Сок Ёль вернётся на родину. Это будет первый государственный визит президента РК в США за последние 12 лет.