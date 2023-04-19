ADB: Во втором полугодии состояние экономики РК улучшится

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Благодаря улучшению ситуации в сфере экспорта полупроводников и активизации экономики Китая, во второй половине этого года ситуация в южнокорейской экономике улучшится. Такой прогноз представили эксперты Азиатского банка развития (ADB). Повышению темпов роста отечественной экономики будут способствовать рост экспорта и увеличение потока китайских туристов. Однако ухудшение общей ситуации в мире может отрицательно сказаться на южнокорейской экономике, зависящей от экспорта. Среди факторов риска отмечается также возможный рост цен, связанный со сбоями в цепочках поставок продуктов питания и энергоносителей. Одновременно прогнозируется рост цен на нефть из-за увеличения спроса со стороны Китая и снижения объёмов общих поставок на мировом рынке. Ранее эксперты Азиатского банка развития прогнозировали, что в этом году рост южнокорейской экономики составит 1,5%, а в следующем году - 2,2%.