РК и Германия сотрудничают в решении проблем КНДР

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19 апреля спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретился в Берлине с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером. Обсуждались вопросы сотрудничества в денуклеаризации Северной Кореи и противодействии ракетной угрозе Пхеньяна. Участники встречи дали высокую оценку взаимодействию двух стран в перекрытии незаконных источников доходов Пхеньяна. Так, в марте Национальная служба разведки РК и Федеральное ведомство по охране Конституции Германии объявили совместное предупреждение об угрозе кибератак со стороны северокорейских хакеров. Помимо этого, Ким Гон встретился с депутатом бундестага Вольфгангом Шойбле, который возглавлял министерство внутренних дел ФРГ во время объединения Германии, и бывшим министром иностранных дел ГДР Маркусом Меккелем. Они обменялись мнениями об опыте Германии в объединении страны.