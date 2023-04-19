ЕС принял закон о полупроводниках

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19 апреля страны-члены Евросоюза согласовали закон о полупроводниках, который, как полагают в Сеуле, не окажет отрицательного влияния на южнокорейских производителей материалов, деталей и оборудования для полупроводниковой промышленности. Закон предусматривает выделение 47 млрд 200 млн долларов на создание производственной базы, которая позволит увеличить долю стран Европы на мировом рынке полупроводников с нынешних 9% до 20%. Документ ожидает окончательного одобрения Европейским парламентом и парламентами стран-членов Евросоюза. Закон не предусматривает дискриминационных положений в отношении иностранных производителей. Крупные мировые компании, среди которых Intel и TSMC, уже продвигают строительство производственных мощностей в Германии и странах Европы. Однако у южнокорейских компаний, работающих в полупроводниковой отрасли, включая Samsung Electronics и SK Hynix, нет предприятий в странах Евросоюза. В этой связи закон вряд ли окажет на них непосредственное влияние. Возможное укрепление мощностей европейских стран по производству полупроводников обострит конкуренцию в отрасли, но их стремление к расширению производства может открыть для южнокорейских производителей материалов, компонентов и оборудования дополнительные экспортные возможности. В Сеуле будут внимательно следить за развитием ситуации,- говорится в сообщении министерства промышленности, торговли и энергетики РК.