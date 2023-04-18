Премьер-министр Японии направил подношение храму Ясукуни

Photo : YONHAP News

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга направил ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни по случаю весеннего храмового праздника. Об этом сообщило агентство Киодо цусин. Осенью прошлого года, вскоре после вступления в должность главы японского правительства, Суга уже направлял подношение храму Ясукуни, однако ни он, ни члены его правительства не посещали храм лично. Ожидается, и на этот раз члены кабинета министров воздержатся от паломничества в храм. В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В них включены военные преступники, казнённые после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами воспринимаются в РК, Китае и других азиатских странах как оправдание японской агрессии. Последним премьер-министром Японии, лично посетившим храм Ясукуни в 2013 году, был Синдзо Абэ.