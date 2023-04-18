С 1 по 20 дней апреля экспорт РК сократился на 11%

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За период с 1 по 20 апреля южнокорейский экспорт составил 32 млрд 370 млн долларов, что на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 21 апреля в таможенном управлении. Поставки за рубеж полупроводников сократились за первые 20 дней апреля на 39,3%, нефтепродуктов – на 25,3%, металлургической продукции – на 12,6%. При этом экспорт автомобилей вырос на 58,1%. Поставки в США увеличились на 1,4%, а в Евросоюз – на 13,9%. Одновременно экспорт в Китай сократился на 26,8%, во Вьетнам – на 30,5%, в Японию – на 18,3%. Импорт сократился за указанный период на 11,8%, составив 36 млрд 590 млн долларов. Таким образом, дефицит торгового баланса за первые 20 дней апреля составил 4 млрд 139 млн долларов. Накопленный дефицит с начала года составил 26 млрд 584 млн долларов.