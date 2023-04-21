Сеул выразил протест по поводу заявлений МИД Китая

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20 апреля посол Китая в РК Син Хаймин был вызван в южнокорейский МИД, где первый замминистра Чан Хо Чжин передал ему решительный протест по поводу высказывания представителя МИД Китая о недавнем заявлении президента РК Юн Сок Ёля. В интервью агентству Reuters южнокорейский лидер сказал, что ситуация в Тайваньском проливе касается не только Китая и Тайваня. Как и северокорейская проблема, она носит глобальный характер. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в ответ, что ситуация вокруг Тайваня – внутреннее дело Китая, который не приемлет какого-либо вмешательства извне. Он подчеркнул, что существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. В отличие от Северной Кореи, Тайвань не является суверенным государством,- отметил Ван Вэньбинь. Он призвал Сеул уважать принцип одного Китая и относиться к ситуации вокруг Тайваня с осторожностью. Чан Хо Чжин назвал подобные высказывания грубыми и нарушающими дипломатический протокол. Он призвал Китай приложить усилия, чтобы инцидент не подорвал развитие двусторонних отношений.