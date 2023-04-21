Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

В Судан вылетит самолёт C-130J для эвакуации граждан РК

Write: 2023-04-21 15:03:35Update: 2023-04-21 15:44:56

В Судан вылетит самолёт C-130J для эвакуации граждан РК

Photo : YONHAP News

Правительство РК направит в Судан военно-транспортный самолёт C-130J и около 50 военнослужащих для эвакуации южнокорейских граждан. Об этом сообщили 21 апреля в министерстве обороны. Среди военных, направляемых в Судан, пилоты, механики, медики и сотрудники безопасности. В настоящий момент боевые действия в Судане продолжаются, аэропорт в Хартуме закрыт. Поэтому самолёт и военные будут находиться в режиме ожидания на американской базе в Джибути. Ранее в тот же день президент РК Юн Сок Ёль ознакомился с ситуацией в Судане и дал указание принять незамедлительные меры для защиты находящихся там южнокорейских граждан. Он призвал заинтересованные ведомства сделать всё возможное для обеспечения безопасности граждан в любой ситуации. Тем временем, боевые действия между правительственными войсками и военизированной группировкой, известной как «Силы оперативной поддержки», усиливаются. В Судане находятся 25 южнокорейских граждан.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >