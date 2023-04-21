В Судан вылетит самолёт C-130J для эвакуации граждан РК

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Правительство РК направит в Судан военно-транспортный самолёт C-130J и около 50 военнослужащих для эвакуации южнокорейских граждан. Об этом сообщили 21 апреля в министерстве обороны. Среди военных, направляемых в Судан, пилоты, механики, медики и сотрудники безопасности. В настоящий момент боевые действия в Судане продолжаются, аэропорт в Хартуме закрыт. Поэтому самолёт и военные будут находиться в режиме ожидания на американской базе в Джибути. Ранее в тот же день президент РК Юн Сок Ёль ознакомился с ситуацией в Судане и дал указание принять незамедлительные меры для защиты находящихся там южнокорейских граждан. Он призвал заинтересованные ведомства сделать всё возможное для обеспечения безопасности граждан в любой ситуации. Тем временем, боевые действия между правительственными войсками и военизированной группировкой, известной как «Силы оперативной поддержки», усиливаются. В Судане находятся 25 южнокорейских граждан.