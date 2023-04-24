Граждане РК ожидают эвакуации из Судана

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Ситуация в Судане продолжает обостряться. Уже десять дней в столице страны Хартуме отключена подача электроэнергии и воды. Все 28 южнокорейских граждан, находящихся в Судане, собрались на территории посольства РК в ожидании эвакуации на родину. Как сообщил в телефонном интервью агентству Ёнхап представитель посольства, наиболее вероятным вариантом эвакуации южнокорейских граждан будет их посадка на военно-транспортный самолёт C-130J, который находится на военной базе США в Джибути, соседней с Суданом стране. В направлении Порт-Судана, крупнейшего суданского порта на берегу Красного моря, выдвинулся корабль «Чхунмугон Ли Сун Син» с южнокорейскими военнослужащими, несущими службу в Аденском заливе. Корабль также может быть использован для эвакуации. Порт-Судан расположен на расстоянии 800 км от Хартума.