Президент РК отправился с визитом в США

Photo : YONHAP News

24 апреля президент РК Юн Сок Ёль отправился с государственным визитом в США, который, как ожидается, поможет укрепить альянс двух стран, отмечающий в этом году своё 70-летие. Южнокорейский лидер прибудет в Вашингтон 25 апреля. В тот же день он посетит Мемориал ветеранов Корейской войны, примет участие в круглом столе с участием около 30 руководителей крупных компаний двух стран и посетит Центр космических полётов имени Годдарда. Южнокорейско-американский саммит состоится в Белом доме 26 апреля. Это будет шестая по счёту встреча Юн Сок Ёля и Джо Байдена после саммита в Сеуле в мае прошлого года, а затем кратких встреч в Мадриде, Лондоне, Нью-Йорке и Пномпене. По итогам саммита будет принято совместное заявление, в котором, как ожидается, стороны подтвердят готовность к усилению мер расширенного сдерживания. В сфере экономики приоритетным является вопрос о технологическом сотрудничестве и укреплении цепочек поставок. Юн Сок Ёля в поездке сопровождает экономическая делегация из 122 человек. 27 апреля Юн Сок Ёль выступит с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса США, после чего встретится с госсекретарём Энтони Блинкеном и вице-президентом Камалой Харрис. На вторую половину дня запланирована встреча с военным руководством США. Вечером того же дня южнокорейский лидер отправится в Бостон, где посетит Массачусетский технологический институт и выступит с речью в Гарвардском университете. Юн Сок Ёль является первым за 12 лет южнокорейским президентом, который посещает США с государственным визитом. В 2011 году такой визит совершил тогдашний президент РК Ли Мён Бак.