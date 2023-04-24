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Экономика

Борьба с инфляцией – приоритетная задача правительства

Write: 2023-04-24 11:53:50Update: 2023-04-24 15:45:23

Борьба с инфляцией – приоритетная задача правительства

Photo : YONHAP News

На фоне сохранения нестабильности в мировой экономике приоритетное внимание необходимо уделять борьбе с инфляцией. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 24 апреля на заседании правительства. Он отметил, что темпы роста цен производителей снижаются, но всё ещё остаются высокими. Коснувшись предстоящего визита президента РК Юн Сок Ёля в США, премьер-министр заявил, что он станет отправной точкой для развития двусторонних отношений, устремлённых в будущее. Предстоящий визит поможет преобразовать альянс двух стран в глобальный всеобъемлющий стратегический союз, который охватывает сферы обороны, экономики и безопасности,- отметил Хан Док Су. Он призвал правительство сделать всё возможное, чтобы успешно реализовать договорённости, которые будут достигнуты в ходе визита. 
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