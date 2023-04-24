Сеул выступает за мир в Тайваньском проливе

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Мировое сообщество, включая РК, внимательно следит за ситуацией в Тайваньском проливе, вокруг которого в последнее время усиливается напряжённость. Об этом заявил посол РК в Китае Чон Чжэ Хо в телефонном разговоре с заместителем министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдуном. Он подчеркнул заинтересованность Сеула в стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, которая должна поддерживаться посредством диалога и сотрудничества. Одновременно он подтвердил приверженность РК политике «одного Китая». По сообщению китайского МИД, на прошлой неделе Сунь Вэйдун позвонил Чон Чжэ Хо, чтобы выразить протест против высказывания президента РК Юн Сок Ёля. В интервью агентству Reuters южнокорейский лидер заявил, что Сеул выступает против любых силовых попыток изменить сложившуюся ситуацию в Тайваньском проливе.