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Политика

Более половины южнокорейцев за обладание РК ядерным оружием

Write: 2023-04-24 13:31:11Update: 2023-04-24 15:57:52

Более половины южнокорейцев за обладание РК ядерным оружием

56,5% южнокорейцев считают, что РК должна получить собственное ядерное оружие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 20-21 апреля агентством Realmeter среди тысячи взрослых жителей страны. 45,2% респондентов отметили необходимость противодействия северокорейской ядерной угрозе. Многие считают, что ядерный паритет отвечает национальным интересам. Между тем, некоторые респонденты высказывали сомнения в эффективности помощи США в случае начала конфликта на Корейском полуострове. Против обладания ядерным оружием высказались 40,8% опрошенных. Они объяснили свою позицию возможными санкциями со стороны мирового сообщества, поскольку РК входит в Договор о нераспространении ядерного оружия. Высказываются также опасения, что такой шаг приведёт к гонке вооружений в регионе и ещё больше ухудшит отношения с Севером. Лишь 3,3% надеются на ядерный зонтик США. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. 
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