Скандал вокруг бывшего соучредителя Terraform Labs продолжается

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Адвокаты соучредителя компании Terraform Labs Квон До Хёна призвали суд США отклонить иск, поданной комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая обвиняет его в мошенничестве. Как сообщает Bloomberg, они считают, что комиссия вышла за рамки своих полномочий, поскольку криптовалюты не являются ценными бумагами. Квон До Хён был задержан 23 марта в аэропорту Подгорица в Черногории. Он пытался вылететь в Дубай с поддельным паспортом. Власти Черногории возбудили уголовное дело против Квон До Хёна, обвиняя его в подделке документов. Южнокорейская прокуратура обвиняет бывшего соучредителя Terraform Labs в предоставлении заведомо ложной информации инвесторам и нарушении закона о рынке капитала. По имеющимся данным, он способствовал обвалу криптовалют Terra и Luna путём незаконной продажи криптовалюты Luna на сумму 140 млрд вон (110 млн долларов) после резкого взлёта её стоимости на бирже. Квон До Хён должен предстать перед судом в Черногории 11 мая.