Правительство РК обнародует закон о передислокации аэродромов

Правительство РК обнародует в ближайшее время ряд документов, касающихся передислокации аэродромов, расположенных в городах Тэгу провинции Кёнсан-Пукто и Кванчжу провинции Чолла-Намдо. Они утверждены Национальным собранием и кабинетом министров. Данный план приветствовали местные жители, которые жаловались на шум от самолётов и ограничения застройки. Аэродром совместного базирования, предназначенный для военных и гражданских нужд, планируется построить на территории уездов Ыйсон-гун и Кунви-гун провинции Кёнсан-Пукто, закрыв военный аэродром и гражданский аэропорт в Тэгу. Закон предусматривает финансовую поддержку правительства и другие меры по содействию строительному проекту. Место, куда переместится военный аэродром из Кванчжу, пока не определено.