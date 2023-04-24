Станции сотовой связи можно использовать в различных целях

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На территории РК расположены более 1,5 млн базовых станций операторов сотовой связи. Найти их можно не только на крышах многоквартирных домов и офисных зданий, но и посреди гор. Их основная задача – поддержание устойчивого сигнала сотовой связи, но базовые станции занимаются также измерением концентрации микропыли в воздухе и контролируют сейсмическую активность. На крыше высотного корпуса одного из университетов в Сеуле установлены многочисленные антенны базовых станций мобильной связи. На мачтах с сотовым оборудованием смонтированы датчики качества воздуха, измеряющие уровень микропыли, углекислого газа и озона. Эти данные передаются заинтересованным организациям в режиме реального времени. По всей стране имеются около двух тысяч таких датчиков. Это в четыре раза больше, чем имеют государственные и местные организации, которые занимаются мониторингом качества атмосферного воздуха. Такие датчики не влияют на работу силового и коммуникационного оборудования базовых станций. Кроме того, более чем на трёх тысячах мачт базовых станций мобильной связи установлены датчики контроля за сейсмической активностью. Они чутко реагируют на любые, даже малейшие колебания земной поверхности, оперативно передавая данные Корейской метеорологической администрации. Базовые станции также используются в интересах аэромобильности – UAM. Это транспорт ближайшего будущего, но оборудование, необходимое для его нормальной работы, уже монтируется и работает в тестовом режиме. Оно позволит предотвратить аварии в небе.