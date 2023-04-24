Reuters: США попросили РК не поставлять полупроводники Китаю

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США обратились к РК с просьбой не увеличивать поставки полупроводников Китаю, если Пекин остановит закупки продукции американской компании Micron Technology. Как сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на четыре осведомлённых источника, просьба была направлена в Сеул накануне визита президента РК Юн Сок Ёля в США. Администрация президента США Джо Байдена специально попросила Сеул призвать Samsung Electronics и SK Hynix воздержаться от увеличения продаж в Китай, если запрет на закупки полупроводников производства Micron Technology создаст вакуум на китайском рынке. В настоящее время контрольные органы Китая проводят проверку безопасности продукции Micron Technology. Между тем, посольство РК в США и компания Samsung Electronics данное сообщение не комментируют. SK Hynix заявила, что не получала никаких просьб.