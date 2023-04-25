KAI выходит на рынок США

Представители Корейской аэрокосмической корпорации (KAI) примут участие в Круглом столе деловых кругов РК и США, который состоится в рамках государственного визита президента Юн Сок Ёля в США. В числе вопросов двусторонних экономических отношений будут обсуждаться возможности выхода на американский рынок южнокорейского самолёта FA-50, который является лёгким ударным вариантом учебно-боевого самолёта Т-50. KAI стремится к сотрудничеству с американской компанией Lockheed Martin. Это обусловлено американским законодательством, в соответствии с которым, основными участниками контрактов на поставку военных самолётов вооружённым силам США должны быть американские компании. В ближайшие годы США планируют активизировать закупки учебно-тренировочных истребителей и модернизацию тактической авиации военно-воздушных и военно-морских сил. Ожидается, что объём закупок составит от 500 до 700 единиц.