Экономическая делегация РК посещает Швецию и Норвегию

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24 апреля южнокорейская экономическая делегация, в составе которой представители Корейской корпорации содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) и крупных компаний, в том числе, Samsung Electronics, прибыла в Швецию. Там состоялись переговоры с рядом высокопоставленных представителей правительства. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах биотехнологий, производства аккумуляторов для электромобилей, автомобилей будущего, возобновляемой энергетики и цепочек поставок. Делегация приняла участие в деловом круглом столе, в ходе которого состоялся обмен мнениями по вопросам активизации сотрудничества. 25 апреля делегация прибудет в Норвегию, где встретится с заместителем министра торговли и промышленности Одом Штайнером. В ходе делового круглого стола запланировано подписание меморандума о взаимопонимании в вопросах активизации двусторонней торговли и инвестиций.