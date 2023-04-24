28 граждан РК прибыли из Судана на родину

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28 южнокорейских граждан, находившихся в Судане, вернулись на родину. 25 апреля во второй половине дня военно-транспортный самолёт KC-330 приземлился на авиабазе Соннам в окрестностях Сеула, завершив последнюю фазу операции «Обещание». В её планировании и реализации приняли участие военнослужащие совместно с дипломатами. На прошлой неделе все находившиеся в Судане южнокорейские граждане собрались не территории посольства РК в Хартуме, откуда наземным транспортом переехали в Порт-Судан, находящийся на расстоянии 850 км от Хартума. Этот путь занял более суток. Там эвакуированных ожидал транспортный самолёт C-130J, который доставил их в аэропорт Джидды на западе Саудовской Аравии. Оттуда они вылетели на родину. Как сообщили в министерстве обороны РК, все прибывшие из Судана пройдут медицинской осмотр и получат другую помощь. В операции «Обещание» приняли участие войска специального назначения сухопутных сил, группа боевого управления военно-морских сил и подразделения военно-морских сил «Чхонхэ», которое борется с пиратами у берегов Сомали. Правительство РК поблагодарило за содействие такие страны как США, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.