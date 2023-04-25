РК и США создадут космический альянс

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25 апреля министерство науки и информационно-коммуникационных технологий РК и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение о сотрудничестве в области освоения космоса. Оно предусматривает поиск и реализацию ряда совместных задач, включая программу освоения Луны и создание системы спутниковой навигации. Подписание документа состоялось в ходе визита президента РК Юн Сок Ёля в центр космических полётов имени Годдарда в окрестностях Вашингтона. Это одна из основных исследовательских лабораторий NASA. Выступая на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис, южнокорейский лидер высоко оценил значение подписанного соглашения, отметив, что оно открывает возможность для вывода двустороннего сотрудничества в космосе на уровень космического альянса. Юн Сок Ёль выразил надежду на укрепление взаимодействия NASA и южнокорейского космического агентства KASA, которое создаётся в настоящее время. Юн Сок Ёль отметил важность создания площадки, необходимой для активного обмена кадрами и информацией между двумя организациями. Вице-президент США Камала Харрис подтвердила приверженность Вашингтона укреплению сотрудничества в космосе с Сеулом, в том числе, в рамках космической программы «Артемида». Она предусматривает полёт астронавтов на Луну и подготовку к полёту на Марс.