Президенты РК и США посетили Мемориал ветеранов Корейской войны

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25 апреля президенты РК и США Юн Сок Ёль и Джо Байден посетили Мемориал ветеранов Корейской войны в Вашингтоне. Президенты вместе со своими супругами возложили венки и почтили память павших воинов. Саммит лидеров двух стран состоится 26 апреля. Стороны обсудят широкий круг вопросов. Повестка саммита включает вопросы сотрудничества в сферах высоких технологий, экономической безопасности, расширенного сдерживания и кадровых обменов. По завершении саммита планируется обнародование документа, содержащего план расширенного сдерживания. В нём будут намечены конкретные меры по предоставлению Вашингтоном ядерных средств в случае угрозы Сеулу со стороны Севера. Как сообщила южнокорейская сторона, вопрос предоставления летальной помощи Киеву не входит в повестку саммита. В Белом доме заявили, что решение об этом должно приниматься Сеулом самостоятельно.