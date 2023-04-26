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Политика

Президенты РК и США посетили Мемориал ветеранов Корейской войны

Write: 2023-04-26 11:17:59Update: 2023-04-26 14:18:29

Президенты РК и США посетили Мемориал ветеранов Корейской войны

Photo : YONHAP News

25 апреля президенты РК и США Юн Сок Ёль и Джо Байден посетили Мемориал ветеранов Корейской войны в Вашингтоне. Президенты вместе со своими супругами возложили венки и почтили память павших воинов. Саммит лидеров двух стран состоится 26 апреля. Стороны обсудят широкий круг вопросов. Повестка саммита включает вопросы сотрудничества в сферах высоких технологий, экономической безопасности, расширенного сдерживания и кадровых обменов. По завершении саммита планируется обнародование  документа, содержащего план расширенного сдерживания. В нём будут намечены конкретные меры по предоставлению Вашингтоном ядерных средств в случае угрозы Сеулу со стороны Севера. Как сообщила южнокорейская сторона, вопрос предоставления летальной помощи Киеву не входит в повестку саммита. В Белом доме заявили, что решение об этом должно приниматься Сеулом самостоятельно. 
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