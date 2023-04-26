Президенты РК и США приняли Вашингтонскую декларацию

Photo : YONHAP News

26 апреля в Белом доме состоялся южнокорейско-американский саммит, в ходе которого президенты двух стран Юн Сок Ёль и Джо Байден согласовали новую концепцию расширенных мер сдерживания против Северной Кореи. В Вашингтонской декларации, принятой по итогам саммита, говорится о создании ядерной консультативной группы для разработки конкретных планов применения расширенного сдерживания и обмена информацией. Выступая на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой по окончании саммита, южнокорейский лидер отметил, что стороны договорились регулярно обсуждать вопросы ядерного и стратегического планирования, реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Достигнута также договорённость активизировать военные учения на Корейском полуострове. В случае ядерного нападения со стороны Северной Кореи будут предприняты «быстрые, сокрушительные и решительные действия» с использованием всех военных возможностей альянса, включая ядерное оружие США,- отметил Юн Сок Ёль. В качестве общей цели РК и США в Вашингтонской декларации названа полная денуклеаризация Корейского полуострова. В документе конкретизированы обязательства по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия. Что касается экономического сотрудничества, то достигнута договорённость о проведении регулярных консультаций по вопросам координации действий двух стран, чтобы американские акты об инфляции и полупроводниках помогли укрепить сотрудничество в цепочке поставок в области высоких технологий. С этой целью между двумя странами будет установлен «диалог по новым технологиям следующего поколения». Будут активизированы совместные исследованиям и обмен экспертами, связанными с передовыми технологиями, такими как полупроводники, батареи для электромобилей, био- и квантовые технологии. Принято решение расширить альянс между РК и США на киберпространство и космос. С целью поддержания обменов между будущими поколениями начнётся реализация специальной инициативы по обмену молодёжью. Как отметил Юн Сок Ёль, принято также решение более тесно сотрудничать в процессе реализации Индо-Тихоокеанской стратегии и активизировать контакты для решения глобальных проблем. Президент США «решительно поддерживает» меры южнокорейского правительства по нормализации отношений с Японией, поскольку они помогут укреплению трёхстороннего сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио,- сказал южнокорейский лидер. Достигнуты также договорённости продолжать усилия для решения таких глобальных проблем как изменение климата, активизировать участие в международном сотрудничестве в целях развития, достижении энергетической и продовольственной безопасности.