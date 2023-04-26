Президент РК встретился с главой Tesla

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Президент РК Юн Сок Ёль, находящийся с государственным визитом в США, встретился 26 апреля с генеральным директором компании Tesla Илоном Маском. Об этом сообщил старший секретарь главы государства по экономическим вопросам Чхве Сан Мок. В ходе встречи южнокорейский лидер подчеркнул привлекательность РК с точки зрения инвестиций в строительство очередного комплекса Tesla по производству аккумуляторов, поскольку страна обладает производственными роботами передового уровня и высокопрофессиональными человеческими ресурсами. Он пообещал активное содействие южнокорейских властей, если Tesla решит инвестировать в РК, передав Илону Маску специально подготовленную брошюру с соответствующей информацией. В ответ глава Tesla заявил, что компания давно рассматривает РК в качестве одного из главных кандидатов на размещение своего промышленного комплекса, выразив намерение посетить РК.