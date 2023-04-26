В РК распространяется новый штамм COVID-19

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На прошлой неделе суточный прирост новых случаев COVID-19 увеличился на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечено распространение нового штамма коронавируса XBB.1.16 Арктур, который впервые был выявлен в стране 9 марта. К настоящему моменту зафиксированы 152 случая заболевания. Его особенностью является то, что, помимо типичных для коронавируса симптомов, добавляется конъюнктивит, покраснение глаз и зуд в глазах. Уровень заразности штамма в 1,27 раза превышает прежние разновидности коронавируса. Он активно распространяется в США, Сингапуре, Австралии и Канаде. Между тем, индекс репродукции коронавируса, то есть, среднее количество людей, которых заражает один инфицированный, пять недель подряд составляет 1,08. Карантинные власти усилили наблюдение за распространением нового штамма.