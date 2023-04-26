Операционная прибыль Samsung Electronics упала в первом квартале на 95,5%

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По итогам первого квартала текущего года операционная прибыль компании Samsung Electronics составила 640 млрд 200 млн вон (478 млн долларов), снизилась на 95,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно предварительным данным, общая выручка компании в первом квартале составила 47,5 млрд долларов, сократившись на 18,1% в годовом исчислении. Чистая прибыль упала на 86,1%, составив 1 млрд 200 млн долларов. Убытки подразделения по производству полупроводников Device Solution составили порядка 3,5 млрд долларов. Финансовые убытки зафиксированы впервые за 14 лет. Эксперты Samsung Electronics пояснили, что спрос на микросхемы памяти DRAM остаются на низком уровне из-за накопления больших запасов у покупателей. С другой стороны, высокие продажи флагманских смартфонов серии Galaxy S23 привели к увеличению выручки по сравнению с предыдущим кварталом и значительному восстановлению показателей. Продажи бытовой техники были вялыми ввиду слабого спроса и высокой стоимости. Между тем, расходы Samsung Electronics на исследования и разработки достигли в первом квартале рекордного показателя в 6 трлн 580 млрд вон (5 млрд долларов). Инвестиции в производственные мощности составили за тот же период 8 млрд долларов, увеличившись на 36% в годовом исчислении.