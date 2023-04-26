Фруктовые хозяйства РК столкнулись с проблемами из-за погоды

Photo : YONHAP News

Значительные перепады температуры воздуха в РК отрицательно сказываются на отечественных производителях фруктов. Из-за раннего потепления фруктовые деревья начали цвести, но затем последовало похолодание. Град и насекомые усугубили ситуацию. В провинции Чхунчхон-Пукто в результате внезапных холодов пострадали фруктовые угодья на площади 641 гектар, принадлежащие 1.323 фермерам. Сообщается, что в этом году цветение плодовых деревьев началось на 5-10 дней раньше обычного, сразу после этого температура воздуха упала ниже нуля. Пострадали хозяйства в городе Ансоне провинции Кёнгидо и в провинции Чолла-Намдо. Кроме того, на острове Чечжудо впервые в этом году замечена тропическая моль. Это произошло на месяц раньше, чем в прошлом году. Данный вредитель наносит большой ущерб производителям кукурузы и риса. Местные власти прилагают усилия для поддержки пострадавших хозяйств. Им выплачиваются субсидии.