В Чончжу стартует 24-й международный кинофестиваль

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C 27 апреля по 6 мая в Чончжу провинции Чолла-Пукто проходит 24-й международный кинофестиваль. Торжественная церемония открытия пройдёт с участием известных деятелей киноискусства, членов жюри и гостей фестиваля, а также руководства оргкомитета. Откроет фестиваль драма бельгийских режиссёров Жан-Пьера и Люка Дарденн «Тори и Локита». Сами братья Дарденн впервые приехали в РК, чтобы пообщаться с южнокорейскими любителями кино. В этом году на фестивале представлены 247 кинокартин из 42 стран мира. Среди них 122 работы южнокорейских кинематографистов. Они будут демонстрироваться на 23 экранах в шести кинотеатрах Чончжу, а 38 фильмов также будут доступны на онлайн-платформах. В рамках фестиваля будет проходить специальная выставка, приуроченная к 40-летию Корейской академии киноискусства (KAFA), а также выставка, посвящённая кинематографу Восточной Азии.