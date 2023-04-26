Молодёжь в РК недовольна существующей системой образования

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Южнокорейская молодёжь недовольна существующей в стране системой образования. Об этом свидетельствуют результаты исследования, приведённого американским социологическим центром Ipsos по заказу телеканала EBS среди 2.800 молодых жителей РК, США, Германии, Японии и Дании. Респондентам был задан вопрос о том, хотели бы они, чтобы их дети прошли через систему образования, в которой обучались сами участники опроса. В РК отрицательный ответ дали 49,6% респондентов. Это самый высокий показатель среди стран-участниц исследования. Далее следуют Япония (39,5%), Германия (31,1%), Дания (29,3%), США (26,5%). Отмечается, что в РК молодёжь испытывает большой стресс по отношению к учёбе из-за высочайшей конкуренции. Также указывается, что существующая система не способствует поиску подходящей для человека профессии. На вопрос о том, можно ли жить, пользуясь уважением, но не имея хорошего образования, в РК отрицательный ответ дали 42,3%. В Японии показатель составил 37,6%, в Германии - 24,9%, в США - 22,2%, в Дании - 20%. Что касается смысла обучения в школе, то в РК большинство респондентов назвали поступление в хороший вуз. В США самыми популярными ответами были поиск возможностей и выбор подходящих для себя направлений. В Дании большая часть респондентов назвали получение знаний, необходимых для реальной жизни. Отвечая на вопрос о том, какие факторы влияют на успешность в жизни, в США, Германии, Дании и Японии большая часть респондентов отметили усердие, характер и способности. В РК наиболее популярными ответами стали способности, финансовые возможности родителей и внешность. Эксперты отмечают, что в РК отмечено более сильное стремление к высоким академическим успехам, но выявлена низкая самооценка.