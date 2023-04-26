Индекс деловых настроений в апреле не изменился

На фоне продолжающейся экономической неопределённости апрельский индекс деловых настроений (BSI) остался в РК на уровне прошлого месяца. Согласно результатам исследования, опубликованным Банком Кореи 27 апреля, индекс BSI для всех отраслей в этом месяце, как и в марте, составил в среднем 72 пункта. Среди предприятий обрабатывающей промышленности он составил 70 пунктов, а в иных отраслях – 74 пункта. В Банке Кореи пояснили, что в условиях сохраняющейся экономической неопределённости уровень деловых настроений может отличаться от отрасли к отрасли. BSI основывается на оценке предпринимателями текущей деловой ситуации и их ожиданиях на ближайший период. Показатель ниже ста пунктов означает, что число пессимистов превышает число оптимистов. Прогноз BSI для всех отраслей промышленности на май составил 74 пункта.