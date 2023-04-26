Опубликована англоязычная версия доклада о правах человека в КНДР

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения РК опубликовало англоязычную версию доклада о правах человека в Северной Корее. Его электронная версия в формате PDF доступна на официальном сайте министерства. Печатную версию в ближайшее время планируется направить в дипломатические представительства за рубежом, международные организации, а также отечественные и зарубежные исследовательские институты. В англоязычную версию включён словарь северокорейских терминов, которые могут быть незнакомы зарубежным читателям. Отдельно подготовлена краткая выдержка из доклада, содержащая описание текущей ситуации с правами человека в КНДР. 30 марта был опубликован доклад на корейском языке, основанный на свидетельствах более чем 500 северокорейских беженцев. Подобные доклады составляются каждый год, начиная с 2017 года, когда был принят закон «О правах человека в КНДР», однако до этих пор он открыто не публиковался из-за опасений по поводу раскрытия личной информации северокорейских беженцев и ответной реакции Пхеньяна.