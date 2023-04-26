РК на четвёртом месте в ОЭСР по использованию антибиотиков

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Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний распространит среди крупных больниц дорожную карту по применению программы контроля за использованием антибиотиков (ASP). Она была разработана на основе результатов исследований Корейского общества инфекционистов и Корейского общества противомикробной терапии. Считается, что некорректное использование антибиотиков вызывает побочные эффекты и привыкание к ним. Согласно докладу по этой проблематике, представленном английскими экспертами, если не решить проблему устойчивости к антибиотикам к 2050 году, приведёт к 10 млн жертв. По состоянию на 2020 год, РК занимала четвёртое место среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития по объёмам использования антибиотиков. Кроме того, результаты исследования 2019 года показывают, что 26,1% рецептов на антибиотики, выписанных пациентам, являются некорректными.