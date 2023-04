Photo : YONHAP News

C 27 по 30 апреля в провинции Кёнсан-Пукто пройдёт 23-й спортивный фестиваль Korea Sports For All. Церемония открытия состоится 28 апреля на стадионе Куми. В 2020 и 2021 годах в связи с пандемией коронавируса фестиваль не проводился, а в прошлом году он прошёл на разных площадках по отдельным спортивным дисциплинам. В этом году в фестивале принимают участие 19 тысяч спортсменов из 17 городов и провинций. Как сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма, около 130 спортсменов из Японии примут участие в соревнованиях по девяти видам спорта, в числе которых футбол и бейсбол. Состязания будут проводиться на 54 стадионах в 11 городах и уездах провинции Кёнсан-Пукто по 43 дисциплинам. Фестиваль проводится с 2001 года.