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Экономика

Одобрено слияние Hanwha Group и DSME

Write: 2023-04-27 15:08:35Update: 2023-04-27 15:09:01

Одобрено слияние Hanwha Group и DSME

Photo : YONHAP News

Комиссия по добросовестной конкуренции одобрила слияние Hanwha Group и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Таким образом, поиск нового владельца для DSME, затянувшийся более чем на 20 лет, завершился. В декабре прошлого года пять компаний, входящих в Hanwha Group, приняли решение о покупке примерно половины ценных бумаг DSME, сообщив об этом комиссии по добросовестной конкуренции. Комиссия  выразила опасения по поводу того, что после объединения Daewoo с Hanwha, обладающей сильными позициями на рынке запчастей для военных кораблей, будут созданы неравноправные условия для других участников рынка. В итоге было принято решение одобрить слияние, но при некоторых условиях, которые должны обеспечить честную конкуренцию на рынке. Так, в течение трёх лет Hanwha не должна устанавливать заниженные цены на запчасти для кораблей, а также отклонять запросы на предоставления данных по технологиям. Кроме того, DSME запрещено передавать Hanwha данные о конкурентах, подпадающие под категорию коммерческой тайны. Комиссия впервые одобряет слияние компаний, занятых в оборонной отрасли, даже при определённых условиях. Ожидается, что уже в мае DSME начнёт работу под новым именем. 
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