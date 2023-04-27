Президент РК выступил в Конгрессе США

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27 апреля президент РК Юн Сок Ёль выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Это было первое за десять лет выступление южнокорейского лидера в американском Конгрессе. В мае 2013 года к парламентариям обращалась с речью тогдашний президент РК Пак Кын Хе. Южнокорейский лидер в своей речи уделил основное внимание значимости двустороннего союза, представив дорожную карту дальнейшего расширения взаимодействия Сеула и Вашингтона в различных областях. Он выразил благодарность американским воинам, принимавшим участие в Корейской войне, особо подчеркнув, что США протянули руку помощи южнокорейцам в сложнейший исторический момент, когда демократия на Корейском полуострове оказалась под угрозой. «Солдаты из США понесли огромные потери, защищая страну и народ, о которых никогда прежде не знали, и корейский народ будет всегда помнить о подвигах героев»,- сказал Юн Сок Ёль. Подтвердив крепость союза РК и США, он отметил, что две страны станут «компасом свободной демократии». Объединив усилия для защиты демократии и свободы не только на Корейском полуострове, но и во всём мире, воины РК и США вместе сражались за свободу в Афганистане, Ираке и других регионах мира,- отметил южнокорейский лидер. Он напомнил об активном развитии сотрудничества в сфере экономики. Была подтверждена позиция о единстве Сеула и Вашингтона в сдерживании ракетной активности Пхеньяна. Юн Сок Ёль призвал Северную Корею вернуться за стол переговоров о денуклеаризации, а американских парламентариев - оказать поддержку в реализации договорённостей, достигнутых в ходе южнокорейско-американского саммита.