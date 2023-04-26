Промышленное производство выросло в марте в РК на 1,6%

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По данным Национального статистического управления, рост промышленного производства составил в марте в РК 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях выросло на 5,1%. Производство полупроводников увеличилось на 35,1%, а автомобилей – на 6,5% благодаря высокому спросу на экологически чистые модели. При этом выпуск беспроводных средств связи сократился на 31,5%. В сфере услуг объём производства вырос на 0,2%, а в сфере финансов и страхования - на 1,8%. Розничные продажи, которые представляют собой показатель частных расходов, выросли на 0,4% на фоне повышения спроса на автомобильное топливо и бытовую технику. Тем не менее, инвестиции в производственные мощности сократились на 2,2%. Таким образом, пока слишком рано делать вывод о том, что южнокорейская экономика начала восстанавливаться,- считают в Национальном статистическом управлении. По мнению экспертов министерства планирования и финансов, нестабильность промышленного производства сохранится в течение всего года.