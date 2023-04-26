Китай подверг критике Вашингтонскую декларацию

Photo : YONHAP News

Китай подверг решительной критике Вашингтонскую декларацию, принятую по итогам южнокорейско-американского саммита, в которой подчёркнута важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Выступая 27 апреля на брифинге в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин призвала РК и США чётко понимать реальность тайваньской проблемы и уважать политику одного Китая. Она призвала Сеул и Вашингтон быть осторожными в словах и действиях, не сворачивая на неверный и опасный путь. Мао Нин подчеркнула, что проблема Тайваня - исключительно внутреннее дело, и её решение является делом китайского народа без вмешательства внешних сил. В тот же день директор департамента Азии МИД Китая Лю Цзиньсун вызвал советника посольства РК в Китае по политическим вопросам Кан Сан Ука, выразив ему недовольство изложенными в декларации некорректными высказываниями, противоречащими интересам Китая. В декларации лидеры двух стран выразили протест против любых односторонних попыток изменить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, включая незаконные территориальные претензии и воинственные действия.